Памфилова рассказала о реакции россиян на случаи порчи бюллетеней

Это вызывало возмущение и желание проголосовать

Количество желающих проголосовать на выборах президента России после случаев порчи урн с бюллетенями только увеличивалось. Об этом в воскресенье, 17 марта, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Как отметила глава ЦИК, "жалкие потуги этих "зеленчиков Зеленского" жалки, смешны, противны", а также малочисленны — "два десятка даже не насчитаешь по всей стране", сообщает ТАСС.

Подобные действия провокаторов возымели обратный эффект: работники различных предприятий готовы были даже меняться сменами, чтобы прийти на участки. Провокаторы лишь "еще поспособствовали буре вот этого гражданского самосознания", рассказала Памфилова.

Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: "Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем голосовать.

Уже в первый день голосования на президентских выборах, 15 марта, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал о пяти происшествиях, связанных с порчей бюллетеней в ящиках на участках. Он призвал организовать дежурства и у обычных урн, и у электронных.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов напомнил, что воспрепятствование выборам может грозить уголовным сроком до пяти лет. Так он прокомментировал случаи на участке, где зеленкой был облит ящик для голосования, и на участке, где произошла попытка поджога.

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