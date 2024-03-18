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Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ

08:36
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Использовались авиационные бомбы ФАБ-500 М-62

Командный пункт украинской армии и живую силу противника уничтожили российские фронтовые бомбардировщики Су-34. Как сообщили в Минобороны, удар нанесен на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции.

Су-34 уничтожил скопление живой силы ВСУ под Красным Лиманом
Российские Су-34 используют "умные бомбы" против ВСУ

В военном ведомстве уточнили, что использовались авиационные бомбы ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции. Су-34 несет по четыре таких бомбы, каждая из которых содержит 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. УМПК делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными и позволяют наносить удары с безопасного удаления от зоны действия ПВО противника.

Фронтовые бомбардировщики ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника. Экипажи Су-34, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА Новости.

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