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Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" на транзит газа

09:08
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Страна способна "спокойно существовать без транзита", уверяют в Киеве

Украинские власти не планируют продлевать или заключать новое соглашение с "Газпромом" на транзит газа. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По утверждению украинского политика, газотранспортная система Украины прошла стресс-тесты, которые "доказали, что можно спокойно существовать без транзита", сообщает ТАСС.

Ранее глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что его страна сама не будет вести с Россией переговоры о продлении транзита газа в Европу — транзитерами должны выступить страны Евросоюза.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал, что Украина хочет сохранить транзит российского газа, поскольку за него платят, а еще одна причина — "виртуальный реверс".

Пока украинская транзитная ветка остается единственным газопроводом, по которому российское топливо поступает в Европу. "Северные потоки" были разрушены и сейчас не функционируют, по украинскому трубопроводу поставки идут в сокращенном варианте.

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