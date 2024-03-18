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Северная Корея запустила две баллистические ракеты

09:17
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Япония подтвердила факт запуска

КНДР вновь осуществила запуск баллистических ракет. Как рассказали в Береговой охране Японии, они были запущены с интервалом приблизительно в 40 минут.

Каждая ракета летела около семи минут, упав затем за пределами исключительной экономической зоны Японии.

О каком-либо ущербе не сообщается. Тем не менее, Япония осудила последние пуски баллистических ракет, которые нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, сообщает Kyodo.

Ранее сообщалось, что Северная Корея разработала твердотопливные двигатели нового типа, предназначенные для баллистической ракеты средней дальности. Во время испытаний, состоявшихся в ноябре 2023 года, был получен "очень удовлетворительный результат".

Российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что наша страна всегда открыта для углубления взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества. При этом в Кремле указывали, что это достаточно чувствительная область взаимодействия, поэтому подробности Москва и Пхеньян не раскрывают.

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КНДР запустила две баллистические ракеты
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