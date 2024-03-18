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Соперники Путина признали его победу на выборах

11:45
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Явка была очень высокая

Владимир Путин с большим отрывом лидирует на президентских выборах. Итоги в эти минуты подводят в Центризбиркоме. Обработано более 99 процентов бюллетеней. Процесс голосования был открытым и прозрачным, подтвердили международные наблюдатели. Явка - рекордная.

По предварительным данным, Владимир Путин набирает 87,31% голосов: это его личный рекорд. Следом идет Николай Харитонов - у него 4,3%. На третьем месте - Владислав Даванков с результатом 3,83%. На четвертом - Леонид Слуцкий: он набрал 3,21%. Соперники победу Путина на выборах признали.

Всю ночь в ЦИКе продолжалась обработка протоколов. Поразительные результаты продемонстрировала явка: она побила исторический рекорд. И по всей России составила свыше 74%.

Самая высокая явка - в Чечне: там проголосовали свыше 96% избирателей. В лидерах также Кабардино-Балкария, республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ. Впечатляющие результаты по явке - в новых регионах: Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР приняли участие в выборах президента России впервые и продемонстрировали Владимиру Путину высокий уровень доверия.

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