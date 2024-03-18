В России отмечают 10-летие со дня воссоединения Крыма с Россией

Жители хотели вернуться на историческую Родину

Ровесники Крымской весны читают стихи у здания Госсовета Республики и несут цветы к памятнику "вежливым людям". Дети благодарят героев за свое будущее.

10 лет назад после госпереворота в Киеве жители Крыма встали на защиту своей идентичности. Они хотели сохранить русский мир в регионе и вернуться на историческую Родину. 16 марта прошел референдум. 96% крымчан высказались за воссоединение с Россией и кардинально изменили свою судьбу.

Россия последовательно решала проблемы Крыма. Обеспечила регион электроэнергией. Через Керченский пролив был переброшен энергомост, а рядом с Севастополем и Балаклавой построены теплоэлектростанции. Водозаборы и глубинные скважины решили многолетнюю проблему нехватки питьевой воды. Появилась основная транспортная артерия - трасса "Таврида" и международный терминал аэропорта Симферополь. Крымский мост надежно связал полуостров и материк автомобильным и железнодорожным сообщением.

Транспортная инфраструктура увеличила туристический потенциал. Крым уже побил постсоветский рекорд – в 2021 году на полуострове отдохнули 9,5 миллиона человек

За счет федеральных целевых программ проводят капитальный ремонт спортивных объектов, школ и других образовательных центров. 163 детских сада построили в Крыму за 10 лет. Такие темпы позволят республике уже в этом году ликвидировать очереди в дошкольные учреждения. И это не типовой проект, индивидуальные модульные и капитальные строения, которые в зависимости от размера могут принять от 80 до 350 детей.

Капитально отремонтировали 850 медучреждений. Даже в труднодоступных районах теперь есть фельдшерско-акушерские пункты. Сложнейшие операции проводят в новой республиканской больнице.

"Мы стали выполнять оперативное вмешательство под нейрофизиологическим мониторингом. Мы выполняем оперативное вмешательство при помощи эндоскопических технологий. А это сразу расширило нам объем оперативных вмешательств", - пояснил Дмитрий Дедков, главный внештатный нейрохирург Крыма, заместитель главного врача по хирургической части ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко".

Севастополь становится одним из четырех новых культурных центров страны. Здесь строят театр оперы и балеты, художественную галерею, появилась академия хореографии. А на месте пригорода античного Херсонеса уже в этом году откроется историко-археологический парк. Уже работает центр "Корсунь" для воспитанников Артека и детская школа искусств – дворцы, которые поражают всех жителей города-героя.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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