Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Дата воссоединения Крыма с Россией стала символом справедливости

Важная дата, значение которой для нашей страны и народа сложно переоценить. Ровно десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией.

Как написал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, это событие стало символом восстановления исторической справедливости. Благодаря сплочению государства и объединению граждан мы с честью и достоинством преодолевали и продолжаем преодолевать все трудности.

За наше право на мирную и свободную жизнь сейчас мужественно сражаются участники спецоперации. И важно помнить, что вместе мы победим, ведь правда - на нашей стороне.

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