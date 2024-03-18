ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Удар ВС России повредил инфраструктурный объект в Николаеве

09:16
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Удар был нанесен баллистическими ракетами

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Удар ВС России по Николаеву уничтожил завод беспилотников
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Как сообщил Ким в Telegram, объект был поврежден в результате атаки ВС России днем 17 марта. По его данным, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами – предположительно, "Искандерами" - запущенными с территории Крыма.

Накануне днем поступили сообщения о серии взрывов, прогремевших в Николаеве. Информацию подтвердили как в городской, так и в областной администрации. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, удар был нанесен и по Одессе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ракета "Искандер"
Ракета "Искандер"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.