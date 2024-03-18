Удар ВС России повредил инфраструктурный объект в Николаеве

Удар был нанесен баллистическими ракетами

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Как сообщил Ким в Telegram, объект был поврежден в результате атаки ВС России днем 17 марта. По его данным, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами – предположительно, "Искандерами" - запущенными с территории Крыма.

Накануне днем поступили сообщения о серии взрывов, прогремевших в Николаеве. Информацию подтвердили как в городской, так и в областной администрации. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, удар был нанесен и по Одессе.

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