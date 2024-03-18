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Во Франции рассказали, как Макрон невольно оказал услугу Путину

09:37
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Слова о вводе западных войск на Украину сыграли на руку России

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке иностранных войск на Украину, оказал услугу президенту России Владимиру Путину. Такое мнение высказал глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар.
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Как заявил политик в интервью Europe 1, своими словами французский лидер пытался добиться формирования "стратегической двусмысленности", но получил лишь шквал критики.

Бомпар напомнил, что почти все члены НАТО отказались поддержать его идею о вводе войск на территорию Украины — подобная реакция свидетельствует о расколе внутри альянса, что играет на руку России и ее главе Владимиру Путину.

Москва уже отмечала, что, вопреки заявлениям официальных лиц, вовлеченность НАТО в конфликт на Украине не является ни для кого секретом. Владимир Путин указывал, что военнослужащие стран НАТО на Украине есть, но ничего хорошего для них там нет — они гибнут там в большом количестве.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский уверял, что Украине не нужен французский воинский контингент — украинские власти не хотят видеть на своей территории иностранных солдат.

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