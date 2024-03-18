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Нетаньяху обвинил Запад в бессовестности

09:59
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Политик недоволен требованиями о смене власти в стране

Западные государства, требующие у Израиля проведения выборов, решили отказать стране "в праве на защиту от монстров из ХАМАС". Такое заявление сделал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

По словам политика, некоторые политики выдвигают ложные обвинения в адрес армии, правительства и руководства Израиля. Обращаясь к ним, Нетаньяху поинтересовался, как они "так быстро потеряли совесть", сообщает РИА Новости.

Они пытаются добиться проведения выборов сейчас, в разгар войны. Они делают это, так как знают, что сейчас выборы остановят войну и парализуют страну на полгода.

Источники утверждают, что хотя президент США Джо Байден пока не принимал решений об ограничении поставок вооружений, он вполне может пойти на это, если Израиль начнет новую операцию в секторе Газа, которая подвергнет еще большей опасности палестинское гражданское население.

Тем временем тысячи митингующих израильтян вышли на улицы с требованием к властям провести переговоры по освобождению заложников с палестинским движением ХАМАС, боевые действия против которого Тель-Авив ведет с октября 2023 года, а также досрочные выборы. Полиция разгоняла собравшихся при помощи водометов.

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