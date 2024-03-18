Мирный житель пострадал в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Город подвергся атаке утром в понедельник

Понедельник в Белгороде начался с очередного обстрела со стороны ВСУ. Как сообщил на оперативном совещании правительства региона мэр города Валентин Демидов, в результате взрыва пострадал один мирный житель.

По данным мэрии Белгорода, обстрел повредил одно частное домохозяйство. Повреждения получили также автомобиль, автобус и один, как сообщили в администрации, "хозяйственный субъект".

По данным мэрии, представители властей уже отправились на место происшествия. Они оценят последствия атаки и масштабы ущерба.

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