Участие в выборах президента России за рубежом приняли 372 тысячи человек

Для россиян в других странах были открыты избирательные участки

Свыше 372 тысяч избирателей за рубежом приняли участие в голосовании на выборах президента России. Такие данные в понедельник, 18 марта, приводит российское Министерство иностранных дел.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала в эфире Первого канала, что по состоянию на 09:00 по московскому времени было обработано уже около 90% бюллетеней проголосовавших в других странах.

Спикер МИД России отметила в связи с этим два момента.

Первое — это, конечно, перед лицом вот этой чудовищной, омерзительной, отвратительной внешней агрессии, которую мы наблюдали постепенно. Делали все, чтобы наша рука дружбы все равно была воспринята, но там сделали свой выбор. Второе, конечно, — единение в связи с теми целями и задачами, которые определены сейчас для развития страны и которые очевидно сейчас стоят перед всем народом.

Во время подготовки к выборам Центризбирком сообщал, что количество избирательных участков России за рубежом сократилось на 113. Заместитель председателя российской Центральной избирательной комиссии Николай Булаев подчеркнул, что это случилось не по вине России, которая сделала все возможное для организации избирательного процесса.

В Министерстве иностранных дел России заявили о попытках вброса в сеть фейков о том, как голосовали на выборах президента за рубежом. Фотографии и видеозаписи очередей у российских посольств и консульств, сформированных из желающих проголосовать, выдавали за акции протеста. Однако эти попытки не помешали волеизъявлению граждан.

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