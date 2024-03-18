В Крыму рассказали о разработке локальной системы на замену SWIFT

Запад в рамках санкций отключил ряд российских банков от SWIFT

Власти Крыма разрабатывают локальную замену системы по обслуживанию международных платежей SWIFT, чтобы российский регион мог торговать со всем миром. Об этом рассказал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Как уточнил политик, речь идет про систему взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, при которой два банка со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах.

Мурадов заявил, что подобная система будет интересна партнерам России в странах Африки и Латинской Америки, которые "боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении", сообщает РИА Новости.

Россия продолжает работать над обеспечением независимости в финансовой сфере. После отключения ряда российских банков от международной системы SWIFT Центробанк занялся созданием собственной Системы передачи финансовых сообщений. К ней уже подключены свыше 550 банков и компаний, в числе которых — более полутора сотен нерезидентов из 20 стран.

Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго рассказал, что африканским государствам необходимо рассмотреть альтернативы системе SWIFT, поскольку Запад фактически шантажирует их отключением от своей финансовой системы за несогласие с политическим курсом.

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