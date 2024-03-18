Названо число погибших при обстрелах в Белгородской области

За неделю

В Белгородской области за неделю – с 12 по 18 марта - из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 11 человек.

Об этом в понедельник, 18 марта, сообщили в региональном Минздраве. Пострадали 82 человека, девять из них в тяжелом, но стабильном состоянии.

"Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в федеральный центр", - сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Ранее в понедельник в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная тревога. Местных жителей попросили оставаться в помещениях со сплошными стенами: коридор, санузел, кладовая.

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