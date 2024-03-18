ПВО сбила десять реактивных снарядов над Белгородом

Противник обстрелял город из системы залпового огня

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Противник пытался нанести удар по Белгороду, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что около 8:30 утра 18 марта ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 "Вампир". Десять реактивных снарядов были уничтожены в воздухе над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

Ранее в мэрии Белгорода сообщили об утреннем обстреле города. По данным администрации, снаряд попал в частное домохозяйство. Повреждения получили также автомобиль и автобус, пострадал один мирный житель.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"