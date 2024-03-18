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ПВО сбила десять реактивных снарядов над Белгородом

10:33
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Противник обстрелял город из системы залпового огня

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Противник пытался нанести удар по Белгороду, сообщили в Минобороны.

Мирный житель пострадал в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
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В военном ведомстве уточнили, что около 8:30 утра 18 марта ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 "Вампир". Десять реактивных снарядов были уничтожены в воздухе над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

Ранее в мэрии Белгорода сообщили об утреннем обстреле города. По данным администрации, снаряд попал в частное домохозяйство. Повреждения получили также автомобиль и автобус, пострадал один мирный житель.

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