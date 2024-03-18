Слуцкий поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Для главы ЛДПР результат был ожидаемым

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах.

"Я доволен результатом этих выборов. Признаюсь честно, я их предвидел такими и считаю их победой", - сказал он на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента России 2024".

По данным на 10:25 мск по итогам обработки 99,75% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29%. На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,30%). Николай Даванков ("Новые люди") набрал 3,84% голосов. 3,21% получил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Выборы президента России проходили три дня – с 15 по 17 марта. Федеральная явка избирателей составила 74,22%. За рубежом проголосовало более 370 тысячи человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"