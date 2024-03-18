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Глава ДНР раскрыл параметры "санитарной зоны", о которой говорил Путин

11:03
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Она должна проходить по территории как минимум Днепропетровской области

Пределы "санитарной зоны" вокруг Донецкой Народной Республики, возможность создания которой допустил президент России Владимир Путин, будут зависеть от дальнобойности орудий, поставленных Западом Украине. Об этом в понедельник, 18 марта, рассказал глава региона Денис Пушилин.
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Как напомнил политик в эфире телеканала "Россия 24", территория ДНР находится по административным границам бывшей Донецкой области Украины.

Чтобы обезопасить регион от украинских обстрелов, пресловутая "санитарная зона" должна находиться на территории, по крайней мере, Днепропетровской области, заявил Пушилин.

Ранее Владимир Путин заявил, что в Кремле подумают, с кем на Украине договариваться о мире. Глава государства также подтвердил, что Россия может создать "санитарную зону" на подконтрольных киевскому режиму территориях, ее глубина будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть украинским средствам поражения.

Эта тема поднималась еще летом 2023 года. Спикер Кремля Дмитрий Песков пояснял, что инициатива российского лидера Владимира Путина о "санитарной зоне" на Украине преследует цель обезопасить граждан России от обстрелов и атак со стороны украинской армии.

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