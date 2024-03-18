Румыния назвала сроки развертывания крупнейшей базы НАТО в Европе

Ее строительство уже началось

Самая большая военная база Североатлантического альянса в Европе строится на румынской территории, она может быть развернута к 2040 году. Об этом в понедельник, 18 марта, рассказало Румынское телевидение.

Уточняется, что это произойдет в результате расширения 57-й авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когэлничану". Площадь новой базы НАТО достигнет 2,8 тысячи гектаров.

На юге этого участка уже начали строить подъездные дороги и электросеть. В будущем здесь расширят авиационную инфраструктуру, установят новую диспетчерскую вышку, систему радиомаяка и радионавигации.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску рассказала, что Североатлантический альянс в два раза нарастил свое военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. НАТО сформировала боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Тем временем Румыния решила присоединиться к совместной программе НАТО по закупке снарядов для систем Patriot. Ожидается, что Бухарест приобретет 200 боеприпасов на сумму 1 миллиард евро.

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