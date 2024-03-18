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Глава СВР рассказал о трагической истории Крыма

11:07
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Нарышкин отметил антиконституционные действия советских властей

Трагическая ошибка, допущенная в 1954 году советским лидером Никитой Хрущевым, вызывает чувство глубокого разочарования. Решение о передаче Крыма Украине было антиконституционным и волюнтаристским шагом, заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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По словам Нарышкина, Хрущев едва ли мог отдавать себе отчет, к чему в конечном счете приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической республики. Лидер СССР считал это своего рода подарком к 300-летнему юбилею Переяславской рады.

Глава СВР выступил на круглом столе по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По мнению Нарышкина, уже тогда, в 1954-м, было понятно, что этот антиконституционный шаг противоречит устремлениям жителей полуострова, передает РИА Новости.

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