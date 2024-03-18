В Крыму задержали россиянку, готовившую теракт на железной дороге

Она намеревалась сорвать военные перевозки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге.

По данным ведомства, девушка действовала по заданию украинских спецслужб. Она намеревалась поджечь релейный шкаф ГУП РК "Крымская железная дорога", чтобы нарушить военные перевозки.

Возбуждены уголовные дела по статье о подготовке к теракту и государственной измене. У девушки изъяли зажигательные устройства и средства связи.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области украинского диверсанта, который намеревался взорвать составы, перевозившие грузы для спецоперации по Транссибирской магистрали.

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