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ЦИК официально подведет итоги выборов президента 21 марта

11:13
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Явка была рекордной

Официальное заседание Центризбиркома (ЦИК) об итогах выборов президента России состоится в четверг, 21 марта.

Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова. Участковые комиссии по всей стране практически завершили работу. 99,74% протоколов уже введены в ГАС "Выборы".

По данным на 10:25 мск по итогам обработки 99,75% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29%. На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,30%). Николай Даванков ("Новые люди") набрал 3,84% голосов. 3,21% получил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Выборы президента России проходили три дня – с 15 по 17 марта. Явка была рекордной: на участки пришли более 87,1 миллиона россиян (77,44% избирателей). За рубежом проголосовало более 370 тысячи человек.

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