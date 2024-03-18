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Китай и КНДР поздравили Путина с победой на выборах

11:37
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Западные страны, напротив, пытаются обвинить президента России в обмане

Китай поздравляет Россию и Владимира Путина в связи с переизбранием главой государства. Такое заявление сделал в понедельник, 18 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

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Чиновник напомнил, что "Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху".

Поздравления Владимиру Путину с победой на президентских выборах поступили и от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он направил поздравления через посольство КНДР в России.

Слова поддержки и поздравления передали также президенты Венесуэлы, Боливии, Таджикистана и многих других дружественных России государств, сообщает ТАСС.

При этом Запад пытается найти повод обвинить Россию в махинациях. Глава британского Минобороны Грант Шеппс заявил, что "Владимир Путин снова своровал выборы, но он не украдет Украину". В ответ на это спикер МИД России Мария Захарова объяснила, почему на Западе "бесятся", а также напомнила британским властям об их внутренних проблемах.

Попытки провокаций, предпринятые недружественными странами, оказались бесполезны и даже привели к обратному результату. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что количество желающих проголосовать на выборах президента России после случаев порчи урн с бюллетенями только увеличивалось.

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