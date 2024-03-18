Европа своими действиями приближает мировую войну

Западным странам пора признать, что их стратегия в конфликте на Украине потерпела провал. Усилия лидеров следует направить к достижению мира, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам венгерского министра, если бы лидеры Западной Европы сосредоточили хотя бы половину усилий на достижении мира, соглашение о прекращении огня давно было бы достигнуто. Вместо этого западные страны продолжают поставлять вооружения киевскому режиму.

Сийярто подчеркнул, что политика Запада не только затягивает конфликт на Украине. Своими действиями европейские страны приближают мировую войну, угроза которой становится все более острой, передает ТАСС.

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