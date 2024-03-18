Матвиенко предложила ужесточить ответственность за порчу бюллетеней

Подобные случаи в прошедшие выборы имелись, хотя и были единичными

Российским властям необходимо подумать над усилением ответственности за попытки испортить бюллетени для голосования. Такое мнение высказала в понедельник, 18 марта, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты парламента подчеркнула, что избирательная система смогла противостоять всем попыткам вмешательства в выборы президента России извне.

При этом политик подтвердила, что имели место "отдельные акции людей, которые пытались воспрепятствовать волеизъявлению граждан", сообщает "Интерфакс".

Было несколько попыток залить бюллетени краской, зеленкой, йодом и т.д. В большинстве своем это были обманутые люди теми же мошенниками, манипуляторами в сетях. Тем не менее они должны нести ответственность за такие действия. В этой части нужно подумать, не торопиться, спокойно проанализировать, профессионально сделать выводы.

Попытки провокаций, предпринятые на избирательных участках, оказались бесполезны и даже привели к обратному результату. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что количество желающих проголосовать на выборах президента России после случаев порчи урн с бюллетенями только увеличивалось.

В целом процесс трехдневного голосования прошел в России в штатном режиме. Наблюдатели, в том числе иностранные, отмечали высокий уровень организации выборов и соответствие нормам права.

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