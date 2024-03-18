"Ошеломляющий результат": Лукашенко поздравил Путина

От себя лично и от всего братского народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства.
Белорусский лидер поздравил от себя лично и от всего братского народа, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко назвал результат Путина на президентских выборах ошеломляющим.
Ранее Путина с победой поздравили Китай, Северная Корея, Венесуэла, Боливия, Таджикистан и другие дружественные страны.
Победу Путина также признали его соперники - Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди") и Леонид Слуцкий (ЛДПР).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"