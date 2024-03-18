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"Ошеломляющий результат": Лукашенко поздравил Путина

12:13
  • понедельник
  • 18 марта 2024

От себя лично и от всего братского народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

Белорусский лидер поздравил от себя лично и от всего братского народа, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко назвал результат Путина на президентских выборах ошеломляющим.

Ранее Путина с победой поздравили Китай, Северная Корея, Венесуэла, Боливия, Таджикистан и другие дружественные страны.

Победу Путина также признали его соперники - Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди") и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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