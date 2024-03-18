Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Ширвиндтом

В Москве прощаются с народным артистом РСФСР

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с главой Театра сатиры Александром Ширвиндтом, которая проходит в понедельник, 18 марта.

Поклонники и журналисты начали выстраиваться в очередь у Театра сатиры на прощание с народным артистом РСФСР, президентом театра Александром Ширвиндтом за два часа до начала церемонии, сообщает ТАСС.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. У него были проблемы с сердцем — это и называли причиной смерти артиста.

Выражая соболезнования родным, близким и поклонникам его таланта, Путин отмечал, что Александр Анатольевич "трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования".

Соболезнования выразили также мэр Москвы Сергей Собянин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и многие другие.

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