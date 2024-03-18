Избирательная система отразила более 12 миллионов атак с начала президентской кампании

Небывалая степень агрессивного воздействия

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о небывалой степени агрессивного воздействия на инфраструктуру избирательной системы России с начала президентской кампании. Она испытала более 12 миллионов DDoS-атак, сообщила глава ЦИК.

По данным Памфиловой, с начала голосования на сайт Центризбиркома было совершено почти 20 тысяч опасных воздействий. Она отметила, что внешнее воздействие бывает на всех выборах, к этому уже привыкли. Но на сей раз степень внешнего воздействия, желание дискредитировать выборы, было беспрецедентным.

Глава ЦИК обвинила в кибератаках, количество которых превысило обычные показатели более, чем в сто раз, глава ЦИК обвинила Запад. Памфилова напомнила, что система ГАС "Выборы", куда стекаются все результаты, для кибератак недосягаема - она работает автономно от интернета, передает "Интерфакс".

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