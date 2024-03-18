ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Избирательная система отразила более 12 миллионов атак с начала президентской кампании

12:25
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Небывалая степень агрессивного воздействия

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о небывалой степени агрессивного воздействия на инфраструктуру избирательной системы России с начала президентской кампании. Она испытала более 12 миллионов DDoS-атак, сообщила глава ЦИК.

ЦИК официально подведет итоги выборов президента 21 марта
Безоговорочное лидерство Путина: ЦИК продолжает подсчет голосов

По данным Памфиловой, с начала голосования на сайт Центризбиркома было совершено почти 20 тысяч опасных воздействий. Она отметила, что внешнее воздействие бывает на всех выборах, к этому уже привыкли. Но на сей раз степень внешнего воздействия, желание дискредитировать выборы, было беспрецедентным.

Глава ЦИК обвинила в кибератаках, количество которых превысило обычные показатели более, чем в сто раз, глава ЦИК обвинила Запад. Памфилова напомнила, что система ГАС "Выборы", куда стекаются все результаты, для кибератак недосягаема -  она работает автономно от интернета, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Хакер
Хакер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.