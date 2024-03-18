На Байконуре завершаются приготовления к отправке новой экспедиции на МКС

Ракету-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" уже поставили на стартовый стол

Открылись ворота здания монтажно-испытательного комплекса. На железнодорожной платформе вывозят ракету носитель "Союз-2.1а", под головным обтекателем которой спрятан космический корабль "Союз МС-25". В этот раз повезет на МКС интернациональный экипаж. Командир корабля – россиянин Олег Новицкий. Герой России. Предстоящий полет будет четвертым. Астронавт НАСА – американка и новичок в космосе - Трейси Колдвелл-Дайсон. И космонавт из Белоруссии Марина Василевская.

Олег Новицкий и Марина Василевская проведут на МКС 12 суток. По сравнению с обычными экспедициями, которые длятся в среднем по полгода, это, конечно, немного. Так называемая экспедиция посещения под номером 21 - как результат космического партнерства Москвы и Минска. Пока полёт ознакомительный. Но впереди совместная, уже научная работа.

Первый космонавт Белоруссии раньше работала стюардессой. Марина Василевская рассказала, что даже не думала забраться выше десяти тысяч метров. Но когда объявили конкурсный отбор для полета на МКС, а это уже примерно четыреста километров над поверхностью Земли, Марина поняла - это шанс, который нельзя упускать.

Ракета установлена на стартовом столе. Начались финальные испытания.

"Завтра во второй стартовый день будут проводиться генеральные испытания ракетоносителя, имитироваться голограмма работы носителя при выведении на орбиту. И после этого комплекс будет готов к запуску", - рассказал Игорь Бармин, советник по науке генерального директора ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

По просьбе студентов из Московского института геодезии и картографии, в космос свозят и вернут на Землю капсулу времени. Обращение к потомкам, которое откроют через 50 лет.

"Университету в мае исполняется 245 лет. Послание будущим поколениям слетает в космос и вернется. И найдет свое пристанище во вдоре университета. Мы надеемся, что через 50 лет будущие геодезисты, картографы и другие специалисты в сфере пространственных данных откроют это послание, прочитают его и им захочется приехать на Байконур и почувствовать себя в наших ботинках", - отметила ректор МИИГАиК Надежда Камынина.

Сейчас ракета еще не заправлена топливом. Керосин в баки зальют непосредственно перед стартом. А от низкой температуры жидкого кислорода, который выступает в роли окислителя при горении, корпус покроется инеем, и ракета станет белой. Пуск - в предстоящий четверг. В 16:21 по московскому времени.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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