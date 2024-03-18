В Москве подводят итоги выборов президента

Столица показала рекордную явку

В Москве подводят итоги прошедших выборов президента России. Столица показала рекордную явку - 66 процентов. Для сравнения на предыдущих выборах минувшей осенью явка составляла 42 с половиной процента.

Можно было прийти на участок, проголосовать классически бумажным бюллетенем, так и сделать свой выбор электронно. Причем, как на терминале на самом участке, так и дистанционно, на компьютере или смартфоне. Большинство москвичей выбрали именно такой способ. Существенных нарушений, которые бы сказались на окончательных результатах выборов, в течение трёх дней не было зафиксировано.

"Сами выборы прошли ровно, без каких-то таких громких событий скандальных, с взаимным уважением кандидатов. Поэтому, могу сказать, что однозначно выборы прошли в условиях высокой политической и правовой культуры. Жалоб, коллеги подтвердят, которые могли бы повлиять на подведение итогов, на подписание сегодняшнего протокола в наш адрес не поступало", - сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

После обработки 100 процентов протоколов Владимир Путин набрал 85,13 процентов голосов. На втором месте Владислав Даванков от партии "Новые люди", он набрал 6,65 процентов. Затем идет Николай Харитонов от КПРФ с 3,84 процента. На последнем месте Леонид Слуцкий от ЛДПР. Он получил 2,83 процента голосов. В целом цифры по Москве почти совпадают с данным по стране.

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