В Москве задержали мужчину, который подобрал конверт с крупной суммой

Его вычислили по камерам видеонаблюдения

Находка или кража? Конверт с деньгами подобрал мужчина на улице и стал фигурантом уголовного дела. Инцидент произошел на улице Сивцев Вражек.

Конверт, в котором лежали более 780 тысяч рублей, заметил водитель "Мерседеса". Вместо того, чтобы окликнуть рассеянного прохожего, он остановил машину, припарковался, подобрал находку и присвоил наличные себе.

Его вычислили по камерам наблюдения. Теперь москвичу грозит срок до шести лет.

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