В Москве составили рейтинг онкологических клиник

Лидером прошлого года стал онкоцентр ГКБ им. Юдина

Не только объективные медицинские показатели, но и мнение пациентов. В столице составлен рейтинг медучреждений, которые оказывают онкологическую помощь. Такой сравнительный подход помогает улучшить её качество. Лидером 2023 года признан онкоцентр ГКБ имени Юдина.

В течение двух часов онкохирург миллиметр за миллиметром удаляет пораженную часть легкого. Метод малоинвазивный - через небольшой прокол специалист работает исключительно специнструментом. При этом пациент после операции покинет больницу уже через 3-4 дня.

"Сегодня мы планируем выполнить операции пациентке, которой 72 года, у нее опухоль расположена в корне нижней доли левого легкого", - сообщил Юрий Есаков, заведующий онкологическим отделением №3 онкоцентра ГКБ им. С. С. Юдина.

Таких результатов удается добиться только при слаженной работе в команде, признаются в первом онкоцентре имени Сергея Юдина. И это замечают не только в клинике. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за прошлый год, и именно это медицинское учреждение по мнению экспертов и пациентов заслуживает высшей степени награды.

В течение полутора лет Департамент здравоохранения Москвы, правительство Москвы выстраивает так называемый рейтинг онкологических стационаров среди этих якорных организаций. В котором мы уже более года занимаем первую позицию. И по итогам 2023 года заняли итоговое первое место в этом рейтинге", - сообщил Сергей Партс, заместитель главврача по онкологии ГКБ им. С. С. Юдина.

Татьяне Андреевой операция ещё только предстоит. Сейчас она готовится к осмотру врачами в недавно отремонтированном корпусе. Здесь сейчас все оборудовано по самым современным стандартам, а врачи обеспечены самыми лучшими медицинскими средствами. Пожилую пациентку направили сюда из городской поликлиники. Онкология ещё не подтверждена, но, чтобы полностью исключить заболевание, женщине проведут профилактическую операцию.

Пациентам в Первой онкологической больнице Москвы проводят полный цикл лечения. От выяснения почему и где болит - до полного решения обнаруженных проблем со здоровьем. Все чаще здесь применяют так называемый мультимодальный подход - когда один врач проводит сразу несколько исследований и пациенту не надо ходить по кабинетам.

Только за год здесь делают больше 12,5 тысячи операций, из них почти 2,5 - с помощью высокотехнологичной медицинской помощи. Это во многом определяет Первую онкологическую больницу Москвы как лидера в оказании хирургической помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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