В Москве после зимы промывают инженерные сооружения

Проезжую часть убирают с помощью спецтехники

Москву начали приводить в порядок после зимы. До конца апреля предстоит отмыть все городские мосты, тоннели, переходы и другие сооружения.

На поверхность наносят особые нейтральные растворы. Затем вручную - щётками - оттирают грязь со стен, перил и тротуаров. И только потом состав смывают мощной струёй воды.

Без весеннего "душа" не оставляют и дорожные знаки, буферы безопасности, шумозащитные экраны. А вот проезжую часть убирают уже с помощью спецтехники, не оставляя от грязи и следа.

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