США отреагировали на новые ракетные пуски КНДР

Северная Корея запустила еще две ракеты

Соединенные Штаты осведомлены о ракетных пусках КНДР и консультируются по этому вопросу со своими союзниками. Такое заявление в понедельник, 18 марта, сделало Индо-Тихоокеанское командование США.

В заявлении подчеркивается, что "эти события (запуск Северной Кореей еще двух баллистических ракет) не представляли непосредственной угрозы для американского персонала или территории".

Соединенные Штаты осуждают эти пуски и призывают КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, цитирует заявление американских военных РИА Новости.

Ранее сестра лидера народной республики КНДР Ким Е Чжон пригрозила, что американские власти ответят сполна за попытку дестабилизировать ситуацию в КНДР. По ее словам, "попытка тронуть КНДР очень дорого обойдется для США".

В Пхеньяне утверждают, что пуски ракет из Северной Кореи являются ответом на многочисленные провокации со стороны США и их сателлитов. В частности, весной Вашингтон и Сеул создали Консультативную группу, которая разрабатывает планы по применению ядерного оружия против КНДР.

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