Лидеры стран поздравляют Путина с победой на выборах

Председатель КНР заявил, что переизбрание Путина отражает поддержку народа России

Рекордная явка на выборах свидетельствует о поддержке Владимира Путина, заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Международные наблюдатели подтвердили, что голосование отвечало принципам открытости и прозрачности. Итоги подводят и в избирательных штабах других кандидатов.

После обнародования предварительных результатов выборов президента России лидеры, правительства и политические партии многих государств направили поздравления Владимиру Путину. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что переизбрание Путина в полной мере отражает поддержку народа России. Первым среди арабских руководителей поздравил российского президента Эмир Кувейта. Лидеры шести стран СНГ - Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана - поговорили с Путиным по телефону.

"Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", - сообщили в Кремле.

На Западе, в том числе в США, результаты ожидаемо не спешат признавать. В Кремле попытки назвать выборы "нелегитимными" назвали абсурдными. Тем более, что западные страны - лишь малая часть мира. А его большая часть признала беспрецедентную поддержку Путина. Поздравления пришли от Папы Римского Франциска, из КНДР, Ирана, Венесуэлы, Боливии, Кубы, Никарагуа, Сербии и других стран. В избирательных штабах других кандидатов всю ночь анализировали и оценивали результаты голосования. В ЛДПР уровень поддержки Владимира Путина назвали историческим. Оценили результаты выборов и кандидаты от "Новых людей" и "Партии роста", и КПРФ.

В Кремле заявили, что Владимир Путин проведет встречу с тройкой кандидатов в президенты. Их пожелания будут учитываться в работе.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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