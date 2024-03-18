ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лидеры стран поздравляют Путина с победой на выборах

14:51
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Председатель КНР заявил, что переизбрание Путина отражает поддержку народа России

Рекордная явка на выборах свидетельствует о поддержке Владимира Путина, заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Международные наблюдатели подтвердили, что голосование отвечало принципам открытости и прозрачности. Итоги подводят и в избирательных штабах других кандидатов.
Песков заявил о консолидации россиян вокруг Путина

После обнародования предварительных результатов выборов президента России лидеры, правительства и политические партии многих государств направили поздравления Владимиру Путину. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что переизбрание Путина в полной мере отражает поддержку народа России. Первым среди арабских руководителей поздравил российского президента Эмир Кувейта. Лидеры шести стран СНГ - Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана - поговорили с Путиным по телефону.

"Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", - сообщили в Кремле.

На Западе, в том числе в США, результаты ожидаемо не спешат признавать. В Кремле попытки назвать выборы "нелегитимными" назвали абсурдными. Тем более, что западные страны - лишь малая часть мира. А его большая часть признала беспрецедентную поддержку Путина. Поздравления пришли от Папы Римского Франциска, из КНДР, Ирана, Венесуэлы, Боливии, Кубы, Никарагуа, Сербии и других стран. В избирательных штабах других кандидатов всю ночь анализировали и оценивали результаты голосования. В ЛДПР уровень поддержки Владимира Путина назвали историческим. Оценили результаты выборов и кандидаты от "Новых людей" и "Партии роста", и КПРФ.

В Кремле заявили, что Владимир Путин проведет встречу с тройкой кандидатов в президенты. Их пожелания будут учитываться в работе.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Подсчет голосов
Подсчет голосов
Выборы президента России
Выборы президента России
Выборы президента России
Выборы президента России
Выборы президента России
Выборы президента России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.