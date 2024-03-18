Стало известно, какие лидеры лично поздравили Путина с победой на выборах

Звонки поставили из шести стран СНГ

Шесть стран СНГ поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах.

Это лидеры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе Кремля. Они пожелали Путину успехов в государственной деятельности.

Главы стран СНГ отметили широкую поддержку гражданами проводимого им курса и обсудили с Москвой несколько ключевых тем международной повестки дня.

Ранее Путина поздравили с победой на выборах в КНР, КНДР, Венесуэла, Боливия и ряд других дружественных стран.

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