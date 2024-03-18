ВСУ обстреляли приграничный поселок в Курской области

Повреждено оборудование на предприятии в Теткино

Глушковский район Курской области в очередной раз под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Прилеты зафиксированы в двух приграничных поселках, сообщил губернатор региона Роман Старовойт

По данным главы Курской области, три снаряда попали на территорию предприятия в поселке Теткино. Повреждено оборудование. Также взрывы прогремели в селе Попово-Лежачи. Губернатор сообщил, что обошлось без пострадавших.

Позже губернатор уточнил, что во время обстрела пострадало оборудование на сахарном заводе в Теткино. Кроме того, в пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Глава региона пообещал оказать помощь всем собственникам поврежденного имущества.

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