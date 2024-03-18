Китай не исключил участие в "мирной конференции" по Украине

Ее проведение планируется в Швейцарии

Власти КНР не исключают возможность участия в международной конференции по теме Украины, запланированной в Швейцарии. Такое заявление сделал в понедельник, 18 марта, посол Китая в Швейцарии Ван Шитин.

Дипломат напомнил, что Китай всегда выступал за мирные переговоры при уважении территориальной целостности и соблюдения Устава ООН.

Ван Шитин отметил, что при этом все стороны, имеющие отношение к ситуации, должны работать над завершением конфликта, разрастание которого допустить нельзя, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если ей пришлют такое приглашение. Чиновница объяснила это тем, что речь идет о продолжении "копенгагенского формата", который уже показал полную неэффективность.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западным странам пора признать, что их стратегия в конфликте на Украине потерпела провал. По словам венгерского министра, если бы лидеры Западной Европы сосредоточили хотя бы половину усилий на достижении мира, соглашение о прекращении огня давно было бы достигнуто.

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