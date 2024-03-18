Бывшая чиновница вышла в эфире в десятую годовщину "Русской весны"

Бывший заместитель главы Россотрудничества и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая последние полтора года не появлялась в публичном инфополе, обратилась к жителям Крыма. Видеообращение Поклонской появилось в группе телеканала "Нара ТВ" в социальной сети "ВКонтакте".

Бывшая чиновница поздравила россиян с десятилетием возвращения Республики Крым и города Севастополь в состав России, подчеркнув, что жители региона, решившись на это, защитили себя.

Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор, осознанное решение, они таким образом показали, что они не согласны принимать то, что противоречит их внутреннему ощущению. Но это было сделано мирным путем, это было сделано демократическим путем.

Ранее президент России Владимир Путин, оглашая 29 февраля послание Федеральному собранию и напомнив о предстоящей десятой годовщине "Русской весны", подчеркнул, что "мы отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, поддержали волю наших братьев и сестер быть вместе с Россией".

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступил на круглом столе по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он отметил, что трагическая ошибка, допущенная в 1954 году советским лидером Никитой Хрущевым, вызывает чувство глубокого разочарования.

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