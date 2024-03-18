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В Москве провели заключительный розыгрыш "Миллиона призов" среди голосовавших электронно

13:11
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Горожане старше 60 лет получат тысячу призовых баллов

Более 2,6 миллиона человек стали победителями розыгрышей "Миллиона призов" в Москве. В столице провели третий розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 в рамках прошедших выборов.

"Победителями третьего розыгрыша стали более 350 тысяч человек, а всего по итогам трех розыгрышей – более 2,6 миллиона человек", – сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Они получат от одной до пяти тысяч баллов, каждый из которых равен 1 рублю. Выигрыш можно потратить в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести в благотворительный фонд. Гарантированный приз достанется избирателям, которые участвуют в электронном голосовании впервые – им начислят по тысяче баллов.

Кроме того, жители столицы старше 60 лет получат тысячу призовых баллов, которые можно будет потратить на товары в аптеке – партнере акции.

Ранее в Московской торгово-промышленной палате рассказали о новинках девятой акции программы "Миллион призов". Дополнительные призы будут предусмотрены для тех, кто впервые голосует онлайн, для молодежи и старшего поколения в рамках акции "Выбираем вместе 2024".

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