Песков заявил о консолидации россиян вокруг Путина

Это абсолютная победа

В Кремле назвали уникальным результат Владимира Путина на прошедших выборах президента.

Он стал красноречивым доказательством поддержки гражданами своего президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уровень поддержки населения - это абсолютная победа как кандидата и, конечно, самое красноречивое подтверждение поддержки людьми нашей страны своего президента и консолидация вокруг его пути", - сказал он (цитата по ТАСС).

Выборы президента России проходили три дня – с 15 по 17 марта. Явка была рекордной: на участки пришли более 87,1 миллиона россиян (77,44% избирателей). За рубежом проголосовало более 370 тысячи человек.

Официальное заседание Центризбиркома (ЦИК) об итогах выборов президента России состоится в четверг, 21 марта.

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