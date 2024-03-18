Песков пояснил слова Путина об обмене Навального

Президент не подтверждал слухи о том, что проведены переговоры

Российский лидер Владимир Путин не говорил о том, что были проведены переговоры об обмене осужденного Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Такое заявление сделал в понедельник, 18 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства ранее подтвердил, что была идея обменять Навального на россиян, находящихся в тюрьмах в западных странах. По словам Путина, он был на это согласен, но строго при условии, что Навальный не вернется в Россию.

Дмитрий Песков, комментируя данную тему, указал на два момента, сообщает РИА Новости.

Первый момент: президент Путин вчера не подтверждал о том, что проведены переговоры. Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отрицательно ответил на вопрос о том, могла ли смерть оппозиционера быть организована из-за рубежа. Глава СВР подчеркнул, что "рано или поздно жизнь заканчивается — умирают".

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