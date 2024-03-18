В Кремле пояснили идею "санитарной зоны" на границе с Украиной

Она нужна, чтобы враг не мог бить по объектам в России

"Санитарная зона" на границе с Украиной необходима, чтобы враг не мог обстреливать объекты на российской территории. Слова президента России Владимира Путина о возможности создания буфера на прилегающих территориях Украины пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, должна быть обеспечена безопасность социальных объектов и жилых домов на территории России. Будут предприняты необходимые меры, чтобы обезопасить их от атак дронов или артиллерийских обстрелов.

Представитель Кремля подчеркнул, что обезопасить их можно, только создав некий коридор, буферную зону. В таком случае российские объекты останутся за пределами зоны досягаемости любых средств, которые враг может использовать для нанесения ударов, приводит слова Пескова ТАСС.

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