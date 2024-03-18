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Кремль объяснил нежелание слушать мнение США о выборах в России

13:58
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Оценки Вашингтона абсурдны

Россия не готова прислушиваться к оценкам США по выборам. Такое заявление сделал в понедельник, 18 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что Москва категорически не согласна с исходящей из США оценкой российских выборов — в Вашингтоне утверждают, будто они не были честными и свободными.

Песков отметил, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, что просто абсурдно, сообщает ТАСС.

Ранее российского лидера Владимира Путина поздравили с переизбранием представители целого ряда дружественных России государств. В частности, поздравления передали из Пекина и из Пхеньяна.

Официальные результаты выборов главы государства Центризбирком России обещает объявить лишь 21 марта, однако победа Владимира Путина очевидна уже сейчас. По итогам обработки 99,75% протоколов он набрал 87,29%, причем явка оказалась рекордной: на участки пришли более 87,1 миллиона россиян (77,44% избирателей).

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