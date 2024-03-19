Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Благоприятный момент, чтобы разобраться со здоровьем

Овны

Звезды советуют вам посвятить этот день семье, детям или родственниками. Порадуйте близких ужином с неспешными разговорами или походом в любимый ресторан.

Тельцы

Звезды сделают ваше общение сегодня особенно душевным. Хотите вернуть с кем-то прежнюю дружбу – позвоните или напишите, собеседники будут вам рады.

Близнецы

Работа, карьера, бизнес - вам удастся понять, чего не хватает для успеха. Мониторьте рынок, почитайте чужие резюме, изучите опыт успешных людей в вашей ленте.

Раки

Луна в последних градусах вашего знака выступает в паре с Солнцем в Рыбах - это немного мистический момент. Ваша интуиция на высоте, задавайте ей вопросы.

Львы

Вспомните, что вам снилось: сны в такой день могут быть вещими. В них можно найти ответ на вопрос, который давно мучает или намеки на то, что ждет в будущем.

Девы

Сегодня вы можете узнать что-то важное о своем окружении. Наблюдайте за людьми и поймете, как они на самом деле к вам относятся и что хотят от вас получить.

Весы

На работе прояснится ситуация или вы, наконец, поймете, как лучше выполнять свои обязанности. Только не торопитесь обнародовать свои открытия, поживите с этим.

Скорпионы

Прекрасный день для творческих натур и влюбленных сердец. Остальным тоже не мешает добавить романтики или душевности в свои отношения, а в дела - креативности.

Стрельцы

Позвоните бабушкам, дедушкам и прочим пожилым родственникам. Возможно, им нужна помощь. Но не исключено и то, что они, наоборот, в чем-то помогут вам.

Козероги

Представители этого знака тоже бывают общительными и даже болтливыми! Сегодня тот день, когда каждый из вас будет получать удовольствие от разговоров, так что наслаждайтесь.

Водолеи

Благоприятный момент, чтобы разобраться со здоровьем. Прислушайтесь к своему организму и вы поймете, чего ему не хватает: витаминов, отдыха или спорта?

Рыбы

Удивительно спокойный, гармоничный весенний день. Отгородитесь от суеты и подарите себе хотя бы один час отдыха, творчества, наслаждения музыкой или природой.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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