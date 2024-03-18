Об этом пишут западные СМИ

Украинским войскам недостает десятков военных бригад. Такие данные в воскресенье, 17 марта, привел журнал Forbes.

Как отмечается в издании, нехватка живой силы на Украине, скорее всего, исчисляется десятками бригад — у Киева недостаточно новых подразделений, чтобы провести ротацию войск.

Из-за этого в районе населенного пункта Работино в Запорожской области в качестве подкрепления направили подразделение, не оснащенное тяжелой техникой, утверждает Forbes.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что планы украинских властей по мобилизации главным образом нацелены на замену "истощенных военнослужащих", которые сейчас находятся на поле боя. Таких, по оценке ведомства, на фронте насчитывается 330 тысяч человек.

Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что настоящей трагедией является дефицит бойцов. Он призвал украинцев призывного возраста принять как факт то, что у них "больше нет времени сидеть дома".

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