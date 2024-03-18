Собянин поздравил Путина с победой на выборах

Мэр столицы поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию

С избранием на пост президента России Владимира Путина поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

На своей странице в "Телеграме" глава города отметил, что наш народ сделал выбор в пользу сильной успешной страны во главе с мудрым и авторитетным лидером.

Как всегда, голос москвичей прозвучал весомо. В выборах приняли участие пять миллионов 400 тысяч жителей. Мэр столицы поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию.

Ранее в Кремле назвали уникальным результат Владимира Путина на прошедших выборах президента. Официальное заседание Центризбиркома об итогах голосования состоится 21 марта.

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