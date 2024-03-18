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Избиратель в Керчи съел бюллетень

14:36
  • понедельник
  • 18 марта 2024

По этому факту проводится проверка

Россиянин на избирательном участке в Керчи во время голосования на выборах президента России порвал и съел свой бюллетень. Об этом в понедельник, 18 марта, рассказал руководитель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

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Как уточнил Малышев, этот мужчина задержался в кабинке для голосования, что спровоцировало подозрения членов избиркома. Выяснилось, что гражданин рисовал на бюллетене "определенные знаки". Когда обнаружился факт порчи бюллетеня, мужчина его порвал "и, чтобы не оставить следов, скушал".

По данному факту организована проверка компетентными органами, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов напомнил, что воспрепятствование выборам может грозить уголовным делом и лишением свободы на срок до пяти лет.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что имели место "отдельные акции людей, которые пытались воспрепятствовать волеизъявлению граждан". Она предложила подумать над усилением ответственности за попытки испортить бюллетени для голосования — "подумать, не торопиться, спокойно проанализировать, профессионально сделать выводы".

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