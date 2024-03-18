ВС России ударили по месту совещания командиров СБУ и ВСУ

Поражена сила противника в 137 районах

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в понедельник, 18 марта, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, российскими военными поражена живая сила и военная техника противника в 137 районах.

Ранее российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт украинской армии и живую силу на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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