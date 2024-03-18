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ВС России пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу

14:47
  • понедельник
  • 18 марта 2024

ВСУ потеряли до 150-ти военнослужащих

Очередную попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы через границу пресекли ВС России в Белгородской области. Как сообщили в Минобороны, противник намеревался проникнуть через государственную границу в районе населенного пункта Козинка.

Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ на границе Белгородской области
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Продвижение ДРГ было остановлено, по противнику нанесли удар артиллерия и ракетные войска. ВСУ потеряли до 150-ти боевиков убитыми и ранеными. Уничтожено два танка, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства.

Тем временем подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении заняли более выгодные рубежи. Отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе Красногоровки в ДНР. Противник потерял до 380-ти военнослужащих.

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