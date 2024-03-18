Утечка из Пентагона вскрыла подробности боев за Артемовск

В документах говорится, что ВСУ в Артемовске были почти полностью окружены

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейр обнародовал документы американского Министерство обороны, в которых, помимо прочего, содержатся подробности боев за Артемовск между российскими и украинскими военными.

В документах, в частности, говорится, что "украинские силы в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.) почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации".

Там также содержатся сведения об обеспеченности Вооруженных сил Украины снарядами: "Боезапас BUK (SA-11) будет полностью исчерпан к 31 марта 2023, боезапас S300 (SA-10) будет полностью исчерпан ко 2 мая 2023 года", сообщает "Лента.ру".

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что российская группировка войск не позволила сбежавшим из Авдеевки украинским боевикам закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное. Наши бойцы продолжают теснить украинских военных на Запад.

До того подразделения ВС России сорвали ротацию украинских частей в районе Клещеевки на артемовском направлении. Отряд "Варвар" спецназа "Ахмат" уничтожил пулеметное гнездо противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"